Ulica Grunwaldzka w Rzeszowie do remontu. Powstanie na niej deptak pełen drzew Wojciech Tatara

Ulica Grunwaldzka to kolejna część głównego rzeszowskiego deptaka, która będzie remontowana. Oznacza to, że spacer na niej będzie utrudniony ze względu na prace, które mają potrwać do końca roku. Gotowy jest już projekt przebudowy a do 6 lutego miasto czeka na oferty firm zainteresowanych remontem.