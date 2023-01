Symboliczne wbicie łopaty pod budowę sortowni odpadów w Sokołowie Małopolskim

Dziś 2 lutego odbyło się uroczyste otwarcie robót podzielonych na dwa etapy. W pierwszym etapie powstanie sortownia, budynek biurowo socjalny, waga samochodowa, parking dla klientów i pracowników, oraz 8 boksów żelbetowych zadaszonych wiatą.

- Jest to unikatowa inwestycja nie tylko w skali naszego województwa ale całego kraju. Bardzo ważne jest to, że nie będzie ona miała niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. Uruchomienie sortowni odpadów w Sokołowie przyczyni się do powstania wielu nowych miejsc pracy i pozwoli by ceny za odpady na terenie gminy nie rosły. Cieszy mnie, że nasza współpraca daje wymierne korzyści dla naszych wspólnot samorządowych, bo to nie jedyny przykład cennej dla społeczności lokalnej odważnej decyzji o znaczeniu ponadlokalnym -mówi Karol Ożóg radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.