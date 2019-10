Nowe autobusy MKS Rzeszów wreszcie wyjeżdżają z bazy na trasy. Interweniował prezydent Tadeusz Ferenc

Nowiutkie autobusy od miesięcy stoją w bazie przy al. Wyzwolenia. Jako pierwsze dojechały tu Iveco, w drugiej kolejności autosany. W sumie nowych pojazdów jest 54. Tymczasem linie MKS są wciąż obsługiwane przez rozsypujące się, brudne i nieestetyczne pojazdy, które nie spełniają najnowszych norm emisji spalin.

List do prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i jego odpowiedź

Pasażerowie wielokrotnie pytali, dlaczego tak jest. A kilka dni temu do miejskiego ratusza wpłynął list od turystów z Zabrza, którzy zwrócili uwagę na to prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi. Ten w odpowiedzi napisał list do osób zarządzających podmiejską komunikacją. Domaga się w nim wycofania z ruchu starych autobusów, a także remontu dworca głównego PKS. O ile ta druga inwestycja na razie ma niewielkie szanse na powodzenie, to autobusy wkrótce powinny wyjechać na ulice.