Znamy nowych najemców w Centrum Handlowym Plaza w Rzeszowie. Wśród nich m.in. drogeria Hebe

– Otwarcie nowego salonu to dla nas kolejna dobra wiadomość – przyznaje Radosław Jamrozik, dyrektor CH Plaza Rzeszów. zarządca rzeszowskiej Plazy. - Dzięki temu nasi klienci zyskali dostęp do szerokiej oferty kolejnej znanej sieci drogerii. Jest to jeden z kilku nowych najemców, którzy dołączają do naszego port folio. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy miejsca w przearanżowanym łączniku pomiędzy naszym Centrum, a hipermarketem E. Leclerc. Nowe przejścia zdecydowanie usprawnią komunikację pomiędzy naszymi obiektami, tworząc jeden większy kompleks handlowy w Rzeszowie.

Dodaje, że przy nowym korytarzu otwarty został także salon marki Cloudshop, oferującej e-papierosy, liquidy oraz specjalistyczne akcesoria.

Tuż obok otwarta zostanie także nowa kawiarnia.

– Cukiernia Mikołaj, która zajmie powierzchnię ponad 54 mkw. Kolejny lokal, który otworzymy jeszcze w październiku zajmie sklep zoologiczny Maxi Zoo. Dla tego najemcy przewidzieliśmy powierzchnię ponad 455 mkw – wylicza Radosław Jamrozik.