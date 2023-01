Margaret, miejska potańcówka i wiele innych atrakcji czeka nas w ten weekend w Rzeszowie. Sprawdź propozycje! Barbara Galas

Najbliższy weekend zapowiada się bardzo atrakcyjnie w wydarzenia. Podczas 31. Finału WOŚP na scenie Rynku zaśpiewa Majka Jeżowska, Margaret. Będzie pokaz wozów bojowych, potańcówka miejska, ale to tylko mały ułamek tego co tak naprawdę czeka was w nadchodzący weekend w Rzeszowie. Zobaczcie, na jakie imprezy możecie się wybrać 27,28,29 stycznia.