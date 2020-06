Kursy MPK Rzeszów w Boże Ciało. Sprawdź rozkład jazdy

- Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że w dniu 11 czerwca br. (Boże Ciało) autobusy linii komunikacji miejskiej będą kursować wg. niedzielnego rozkładu jazdy - czytamy na stronie ZTM w Rzeszowie.

Oznacza to, że nie wszystkie linie MPK będą w Boże Ciało kursować. Które? To m. in.:

linia nr 12 z Trembeckiego ZTM pętla 01

linia nr 20 z Bardowskiego 01

linia nr 23 z Lubelska Zajezdnia MPK

linia nr 24 z Obr. Poczty Gdańskiej pętla 08

linia nr 29 z Trembeckiego ZTM pętla 01

linia nr 36 z Bł. Karoliny 09

linia nr 40 z Bł. Karoliny 09

linia nr 42 z Bł. Karoliny 09

linia nr 46 z Dworca Lokalnego

linia nr 52 z Bardowskiego 01

linia nr 54 z Bardowskiego 011.