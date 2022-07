W sobotę odbędzie się w Rzeszowie Wyścig w Kolarstwie Szosowym - będą utrudnienia w ruchu

W godzinach między 11.30 a 14.00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Kilara (na odcinku od skrzyżowania z Mostem Zamkowym do skrzyżowania z ul. Słowackiego) oraz zamknięcie dwóch pasów ruchu w ciągu alei Cieplińskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego), Piłsudskiego (na odcinku od skrzyż. z ul. Cieplińskiego do Mostu Lwowskiego), Rejtana (na odcinku od Mostu Lwowskiego do skrzyż. z ul. Kopisto), Kopisto (na odcinku od skrzyż. z al. Rejtana do Mostu Zamkowego) oraz Mostu Lwowskiego (na odcinku od skrzyż. z ul. Podwisłocze do skrzyż. z ul. Kilara).

Autobusy kursujące wyżej wymienionymi ulicami, a także ulicami Targową i Szopena, zostaną skierowane trasami objazdowymi według poniższego schematu:

Linia 0B: Kasprowicza – Piłsudskiego – Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Rejtana i dalej bez zmian z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;