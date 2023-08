Koncert ReTo na DOPE FEST Rzeszów Summer Camp

Została ostatnia pula biletów, a ich cena to 99 zł. Po koncercie, na każdego uczestnika 18+ czeka bezpłatny after w klubie Przystań na Lato. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 lat muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego, by wziąć udział w wydarzeniu. Osoby do 13 roku życia, mogą przyjść na koncert wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, po uprzednim nabyciu biletu wstępu dla osoby małoletniej jak i dorosłej.