Koncert Organka Pod Palmą w Rzeszowie. Z przesłaniem [ZDJĘCIA]

Pochodzący z Suwałk rockman kilkakrotnie odniósł się do sytuacji na Ukrainie. Zaapelował do swoich fanów, by w obliczu wojny, włączyli się w akcję pomocy uchodźcom.

- Pomagajcie jak możecie – zwrócił się do publiczności Organek, na co ta odpowiedziała aplauzem. Jeden ze swoich utworów – „Niemiłość” – muzyk zadedykował… Władymirowi Putinowi.