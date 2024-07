Kosmonauci, czyli before przed Toasem dla Tomasza Stańko

O zespole Kosmonauci

Wymienione instrumenty tworzą unikalny styl grupy balansując pomiędzy emocjonalnymi melodiami, a polirytmicznymi strukturami.

21 marca 2024 roku miała miejsce premiera debiutanckiego albumu o tytule "Sorry, nie tu". Została wydana nakładem U Jazz Me, czyli sublabelu U Know Me Records. Jest to płyta inauguracyjna sublabel. Warto nadmienić, że cały nakład winyla sprzedał się w preorderze jeszcze przed premierą.

Kosmonauci to zespół, który zagrał koncerty na uznanych polskich festiwalach jazzowych jak Jazz Jantar Festiwal, Bielska Zadymka Jazzowa, Młyn Jazz Festiwal czy w Filharmonii Narodowej w Warszawie, zyskując sobie przychylność publiczności i krytyków. Ich koncerty są połączeniem energii oraz świeżości z niezwykłą dojrzałością wynikającą z pasji, jaką jest dla nich muzyka i obcowanie z nią na co dzień.