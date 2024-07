Rzeszowski Dom Kultury i Rada Osiedla Zalesie zapraszają w sobotę 6 lipca na Potańcówkę dla Seniorów

Potańcówka dla Seniorów na Osiedlu Zalesie

Rzeszowski Dom Kultury oraz Rada Osiedla Zalesie zapraszają na Potańcówkę dla Seniorów, która odbędzie się w sobotę 6 lipca 2024 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Zalesie przy ul. Robotniczej 15 w Rzeszowie.

Taneczna zabawa dedykowana jest mieszkańcom powyżej 60. roku życia. Będzie to doskonała okazja do spędzenia czasu we wspólnym gronie i do zabawy w takt najpopularniejszych piosenek.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Rozpoczęcie wspólnej zabawy zaplanowane jest na godzinę 17:00.

Wydarzenie ma charakter bezalkoholowy, a w napoje i przekąski należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Urząd Miasta i Rzeszowski Dom Kultury, widząc zapotrzebowanie na takie rozrywki dla mieszkańców, szczególnie wśród seniorów, przez cały rok organizuje potańcówki miejskie.