B-Day Rzeszów – Olga Boczar świętuje 670-lecie miasta koncertem kameralnym

Kameralne koncerty w Parku im. Władysława Szafera

Kameralne koncerty w Parku im. Władysława Szafera to inicjatywa, która zagościła w Rzeszowie w 2022 roku. Od tego czasu stała się one zauważalną atrakcją kulturalną osiedla Słocina, przyciągającą coraz większą liczbę mieszkańców oraz turystów. Wydarzenia te są wyjątkową okazją do podziwiania talentów muzycznych w niepowtarzalnej scenerii urokliwego stawu, co czyni je nie tylko momentem kulturalnym, ale również okazją do spędzenia czasu na łonie natury.

Olga Boczar i jej hołd dla Juliana Tuwima

Olga Boczar, wykładowca w klasie śpiewu jazzowego w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, przez swój koncert tworzy niepowtarzalną okazję do zetknięcia się z żywą historią polskiej kultury, prezentując jednocześnie swoje unikalne podejście do tworzenia muzyki.

Zaproszenie na koncert

Koncert Olgi Boczar odbędzie się 7 lipca 2024 roku, o godzinie 19:00, w Parku im. Władysława Szafera, co stanowi doskonałą okazję do celebrowania 670-lecia Rzeszowa w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą koców i leżaków, co umożliwi jeszcze bardziej komfortowe i przyjemne doświadczenie tego wyjątkowego wieczoru.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, co czyni go jeszcze bardziej dostępnym dla szerokiego grona odbiorców. Jest to wyjątkowa szansa, by wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym na najwyższym poziomie, jednocześnie świętując ważny jubileusz miasta Rzeszowa.