Od 5 do 7 lipca trwać będzie Festiwal Teatralny „BUDA JARMARCZNA”w Teatrze Przedmieście.

Festiwal Teatralny "BUDA JARMARCZNA"

Festiwal Teatralny "BUDA JARMARCZNA odbędzie się w Rzeszowie, w Teatrze Przedmieście oraz w plenerze od piątku, 5 lipca do niedzieli, 7 lipca 2024 roku .

Idea sztuki Tadeusza Kantora

Twórczość Kantora cały czas jest elementem wiążącym nasz festiwal. Stanowi inspirację i motywację do poszukiwań teatralno-plastycznych dla kolejnych pokoleń artystów.

Festiwal teatralny „Buda Jarmarczna” nawiązuje do idei sztuki Tadeusza Kantora, jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, reżysera, twórcy happeningów, malarza i scenografa.

Co roku zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu znakomitych twórców polskiej sceny niezależnej. Gościliśmy już m. in.: Teatr Witkacego z Zakopanego, Teatr Cinema, Teatr Nikoli, Teatr A3, Teatr Brama, Teatr Pantomimy MIMO, Carlo Roselliego (Włochy), Ziutę Zającównę, Artiego Grabowskiego i wielu innych - możemy przeczytać na stronie internetowej Teatru Przedmieście.