Koncert charytatywny w Rzeszowie: Raperzy dla Dzieciaków

Koncert odbędzie się podczas akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie MY wraz z Wydziałem Sportu i Rekreacji i Miastem Rzeszów: Bieg Charytatywny na 5 km, Rzeszów Kids Challenge.

„Podczas wydarzenia usłyszycie dużo podkarpackiego rapu, odbędą się licytacje, w których będzie można zdobyć wiele ciekawych fantów. Na scenie wystąpią: Pejdżer, Majka x Dziq x Walek, Jotes x Komar, Aga Walczak, Bejs, Kaiteu i Monteka. Wstęp na koncert jest darmowy, jedynie prosimy o symboliczną cegiełkę dla Dzieciaków. Do zobaczenia!” - zapowiada Marcin Majewski, właściciel Studia One Life.