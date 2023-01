Koncert charytatywny "Serca Sercom" dla podopiecznych ze strzyżowskiego domu dziecka w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie

Wspólne kolędowanie to pomysł dziennikarzy oddziału TVP3 Rzeszów i aktorów Teatru "Maska", którzy do grania i śpiewania co roku zapraszają m.in. dziennikarzy lokalnych mediów i aktorów rzeszowskich teatrów.

Cały dochód z charytatywnego koncertu zostanie przekazany wychowankom strzyżowskiego domu dziecka.

Ruszyły już próby do koncertu "Serca Sercom" dla podopiecznych ze strzyżowskiego domu dziecka Materiały prasowe

Już w sobotę, 9 stycznia o godz. 18 liczymy na Waszą obecność w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie oraz wsparcie finansowe. To będzie piękny koncert z udziałem aktorów, dziennikarzy i zespołu "Grzane Wino".