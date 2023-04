Koncert Another Pink Floyd i Marka Raduli w G2A Arenie w Jasionce

Zespół zapowiada wspaniałe widowisko inspirowane trasą koncertową P.U.L.S.E. z 1994r.

Klimat, emocje i doskonała gra starannie zaprojektowanych świateł i wizualizacji przeniesie wszystkich widzów w świat Pink Floyd, którego nie można zaznać słuchając jedynie płyt.

Podczas koncertu zespół Another postara się odwzorować klimat i atmosferę tego widowiska, oczywiście z zachowaniem skali i możliwości na jakie pozwala miejsce występu. Podczas koncertu pojawią się również wszystkie charakterystyczne elementy takie jak: potężny ekran w kształcie koła z ruchomymi lampami na okręgu i efekty laserowe. Odtworzona zostanie niemal cała lista utworów, która pojawiła się na trasie “Pulse”.

Usłyszymy koncertowe wersje najsłynniejszych utworów Pink Floyd zagrane na żywo: “Shine On You Crazy Diamond”, "Wish You Were Here", "Another Brick in The Wall", “Sorrow, What Do You Want From Me” czy “High Hopes” a także wszystkie utwory z albumu Dark Side of The Moon.