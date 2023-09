Jesienny Festiwal Roślin w Rzeszowie: oaza zielonego raju już wkrótce!

Poprzednia edycja festiwalu zapadła w pamięć miłośnikom roślin z całego kraju dzięki rekordowo bogatemu asortymentowi i wielu nowym gatunkom roślin doniczkowych. Tegoroczna edycja festiwalu obiecuje być równie ekscytująca, jeśli nie bardziej. Organizatorzy postarali się zarezerwować u ogrodników jeszcze więcej pięknych nowości, zarówno tych popularnych i dostępnych dla każdego, jak i tych kolekcjonerskich, dostępnych w cenach niższych niż te, które można znaleźć w sklepach internetowych. Ceny zaczynają się już od 5 zł.

Co czeka na uczestników festiwalu? Po pierwsze, ogromny wybór roślin doniczkowych, które można przeglądać i wybierać spośród różnorodnych gatunków i odmian. Każda roślina jest dostępna w dużej ilości, dzięki czemu każdy może znaleźć coś, co przypadnie mu do gustu. Po drugie, festiwal to również okazja do zakupu wyjątkowych doniczek, ponieważ wzory doniczek zmieniają się co sezon. Po trzecie, na miejscu dostępne będą nawozy, podłoża, akcesoria dla pasjonatów ogrodnictwa oraz wiele innych produktów związanych z uprawą roślin.