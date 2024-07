Internauci wybrali Top Atrakcje na wakacje 2024. A jakie miejsca na Podkarpaciu były brane pod uwagę?

Top Atrakcje 2024. Zwycięzcy ogólnopolscy w poszczególnych kategoriach

Top Atrakcje na wakacje 2024. Jakie miejsca na Podkarpaciu warto odwiedzić?

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy to jedna z ostatnich dzikich ostoi w Polsce. Chyba najdziksza i najbardziej zaciszna. Jeśli więc szukasz samotni i oddechu, to właśnie ta najniższa część polskich Karpat jest dla Ciebie. Przez 3 dni wędrowania po tutejszych szlakach, w październiku, nie spotkaliśmy żadnego turysty! To górski i najbardziej lesisty spośród wszystkich polskich parków narodowych. Kraina orlika krzykliwego i wilków, które tworzą tu aż 3 watahy. Na szlakach można spotkać też niedźwiedzie. Nas żadne straszne zwierzę nie pogoniło, za to spotkaliśmy inne okazy, o czym napiszę poniżej! No i te symboliczne drzwi donikąd, przejmujące i wymowne.

Magurski Park Narodowy to jeden z najmniej znanych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 stycznia 1995 roku i swoim obszarem obejmuje pasmo Magury, skąd, jak łatwo się domyśleć, wzięła się jego nazwa. Park leży na terenie Beskidu Niskiego, na południe od Biecza i Gorlic, oraz na wschód od Krynicy Zdroju. Co ciekawe, choć jest niewielki, to wkrada się do 2 województw - podkarpackiego (90%) i małopolskiego (10%). Krajobraz Parku zdominowany jest przez niskie i kopulaste szczyty oraz łagodne grzbiety. Najwyższy szczyt na obszarze MPN-u to Wątkowa o niezbyt imponującej wysokości 846 m n.p.m.