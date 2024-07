Brak maszynistów przyczyną odwołania kursów pociągów w Podkarpaciu

Tymczasowe zawieszenie kursów

Podkarpacki Zakład POLREGIO S.A. został zmuszony do odwołania aż 7 kursów na Podkarpaciu z powodu braku maszynistów. W wyniku tego, władze spółki zwróciły się do Zarządu Województwa Podkarpackiego o zgodę na zawieszenie części połączeń na okres wakacji, co spotkało się z akceptacją.