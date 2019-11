Dostawcy Uber Eats pojawili się na ulicach Rzeszowa. Z jakich restauracji możemy zamawiać korzystając z popularnej aplikacji?

Na początek zniżka dla nowych użytkowników Uber Eats w Rzeszowie

Uber Eats to aplikacja służąca do zamawiania jedzenia z dowozem do domu z lokalnych restauracji. Na start dla wszystkich nowych użytkowników platformy w Rzeszowie przygotowano 15 zł zniżki na trzy pierwsze zamówienia. Promocja obowiązuje aż do 23 stycznia. Właściciele telefonów z androidem znajdą Uber Eats pobiorą w sklepie Google Play. Ci, którzy mają Apple, znajdą ją w App Store.