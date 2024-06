Tu zjesz najlepsze sushi w Rzeszowie. Sprawdź, gdzie się wybrać, by poczuć smak Japonii

We wtorek, 18 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. W Rzeszowie są miejsca, gdzie można zjeść wyśmienite sushi - tradycyjne danie japońskiej kuchni. W naszym mieście jest wielu miłośników sushi, a ich liczba stale rośnie. Świadczy tym liczba lokali, w których podawana jest ta potrawa. I wciąż powstają nowe miejsca na mapie Rzeszowa.

Każdego roku, 18 czerwca, miłośnicy sushi na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Sushi. To wyjątkowe święto jest poświęcone jednej z najbardziej rozpoznawalnych potraw kuchni japońskiej, która zdobyła serca smakoszy na całym świecie. Skąd właściwie wzięła się ta potrawa i co warto o niej wiedzieć? I najważniejsze – gdzie w Rzeszowie możecie spróbować najlepszego sushi? Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule.

Historia sushi. Od konserwowania ryb po kulinarne arcydzieło

Sushi, jak wiele innych kulinarnych wynalazków, ma swoje korzenie w praktycznych potrzebach. Początki tej potrawy sięgają starożytnej Azji, gdzie ryż był używany do konserwowania ryb. Pierwotna forma sushi, znana jako "narezushi", polegała na fermentacji ryby w ryżu z dodatkiem soli, co pozwalało na ich długotrwałe przechowywanie. W miarę upływu czasu, w okresie Edo (1603-1868) w Japonii, proces fermentacji został zastąpiony octem ryżowym, co pozwoliło na szybsze przygotowanie dania i zachowanie świeżości ryb. Tak narodziło się "edomae-zushi", czyli sushi w stylu Edo (dawna nazwa obecnej stolicy Japonii, Tokio). Ta forma sushi, bliska współczesnemu sushi, zaczęła zyskiwać na popularności i rozprzestrzeniać się poza Japonię.

Sushi niejedno ma imię. Oto najpopularniejsze rodzaje tej potrawy

Sushi to nie tylko ryba na ryżu. Istnieje wiele różnych rodzajów tej potrawy, które różnią się zarówno składnikami, jak i sposobem przygotowania. Do najpopularniejszych form, w jakich serwowane jest sushi, należą:

Nigiri: Owalne kawałki ryżu z kawałkiem surowej ryby na wierzchu, czasami przewiązane cienkim paskiem nori (wodorostów).

Maki: Rolki ryżu z rybą i warzywami, owinięte w nori. Można je podzielić na hosomaki (małe rolki) i futomaki (duże rolki).

Sashimi: Plastry surowej ryby, podawane bez ryżu.

Temaki: Stożkowate rolki z nori, wypełnione ryżem, rybą i warzywami, jedzone rękoma.

Uramaki: Rolki sushi, w których ryż znajduje się na zewnątrz, a nori i pozostałe składniki wewnątrz.

Kulinarny symbol Japonii podbija świat. Co warto wiedzieć o sushi? Przygotowanie idealnego ryżu do sushi to prawdziwa sztuka. Musi być on odpowiednio ugotowany, a następnie doprawiony mieszanką octu ryżowego, cukru i soli, co nadaje mu charakterystyczny smak. W Japonii mistrzowie sushi, zwani itamae, często szkolą się przez wiele lat, aby opanować sztukę przygotowania potrawy. Jednak na całym świecie powstają nowoczesne wariacje, takie jak sushi z awokado czy mango.

Surowa ryba używana do sushi musi być najwyższej jakości i odpowiednio przechowywana, aby uniknąć ryzyka zatrucia pokarmowego. W wielu krajach ryby przeznaczone do sushi są głęboko mrożone, aby zabić potencjalne pasożyty. Sushi jest często uważane za zdrowe jedzenie, bogate w białko, kwasy omega-3 oraz witaminy. Jednak dodatki, takie jak sos sojowy czy majonez, mogą znacznie zwiększyć jego kaloryczność. Sushi zdobyło ogromną popularność na całym świecie, a restauracje sushi można znaleźć w niemal każdym zakątku globu. Wiele krajów wprowadziło swoje własne unikalne wariacje, dostosowując sushi do lokalnych gustów.

Najlepsze sushi w Rzeszowie. Te lokale warto odwiedzić

NOVA SUSHI Marka NOVA SUSHI posiada dwa lokale w Rzeszowie: pierwszy przy ul. Ignacego Paderewskiego 51C, a drugi przy ul. Leskiej 4. Oba lokale są czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00-22:00.

Na stronie internetowej lokalu znajduje się menu, z którego w ofercie jest wiele zestawów. Podane są ceny produktów i liczba sztuk sushi. Restauracja podaje wykaz alergenów. Strona internetowa NOVA SUSHI oraz profil restauracji na Facebooku. Irma Sushi Restauracja mieści się na ul. Jagiellońskiej 7. W swojej ofercie oprócz sushi posiada również inne dania kuchni japońskiej. Ich produkty to najlepszej jakości składniki w połączeniu z niebanalnym sposobem podania, które tworzą artystyczny kunszt na talerzu.

Usiądź, rozgość się, a my zajmiemy się resztą... - czytamy na stronie internetowej Irma Sushi. W restauracji można zorganizować spotkanie biznesowe, kameralne spotkanie ze znajomymi lub po prostu spotkać się z przyjaciółmi przy kawie. Można wcześniej zarezerwować stolik. Strona internetowa Irma Sushi i profil restauracji na Facebooku. IKEDA SUSHI

IKEDA SUSHI łączy japońską tradycję z polską kreatywnością. Lokal usytuowany jest przy ul. Leszka Czarnego 8 i otwarta jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 21:00. Oferuje nie tylko sushi, ale także inne potrawy kuchni japońskiej. Restauracja pobiera opłaty za dowóz, koszt dostawy wynosi od 8 do 20 zł. Restauracja jest zdobywcą nagrody "Mistrz Smaku" w kat. Sushi roku na Podkarpaciu. Organizuje cateringi na eventy, imprezy okolicznościowe z sushi masterem na żywo. Na stronie internetowej lokalu czytamy: Japońskie składniki, japońskie przepisy, pasja do kuchni japońskiej – co może powstać z takiego połączenia? Tylko prawdziwie japońskie smaki! Jeśli tak jak i my kochasz japoński klimat, nasza restauracja to obowiązkowy punkt na Twojej kulinarnej mapie. Zapraszamy gości od poniedziałku do niedzieli. Strona internetowa IKEDA SUSHI i profil restauracji na Facebooku.

SushiHouse 77 Restauracja oferuje świeże ryby, dania wegetariańskie, duży wybór sałatek przygotowane przez doświadczonych kucharzy oraz zapewnia miłą obsługę i wyjątkowy klimat! W menu są także dania dla dzieci oraz desery. Restauracja mieści się przy ul. Teofila Lenartowicza 17B/7, a czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 14:00 do 22:00, a w soboty i niedziele od 13:00 do 22:00. Strona internetowa SushiHouse 77 i i profil restauracji na Facebooku.

Zori Sushi Restauracja Zori Sushi mieści się na jednej z najbardziej reprezentacyjnych jak i najstarszych ulic Rzeszowa – 3 Maja 3 i czynny jest od poniedziałku do czwartku od godziny 12:00 do 22:00, a od piątku do niedzieli od 12:00 do 23:00. Miejsce to swoim niezwykłym klimatem oraz doznaniami smakowymi sprawi, że podróż kulinarna po Japonii pozostanie i zagości na długo w pamięci.

Restauracja oferuje między innymi: sushi, sashimi, shoyu ramen, miso, curry, saketeriyaki, kimchi, edamame oraz wiele innych – każdy znajdzie tu coś wyjątkowego dla siebie. Zori Sushi to miejsce idealne na niedzielny obiad rodzinny, spotkanie ze znajomymi, spotkanie biznesowe czy romantyczną kolację. Strona internetowa Zori Sushi i profil restauracji na Facebooku. Międzynarodowy Dzień Sushi to doskonała okazja, aby spróbować różnych rodzajów tej potrawy i docenić jej bogatą historię oraz różnorodność. Niezależnie od tego, czy jesteśmy miłośnikami tradycyjnego nigiri, czy nowoczesnych uramaki, sushi z pewnością oferuje coś dla każdego. Celebrując ten dzień, możemy również zastanowić się nad znaczeniem świeżych i wysokiej jakości składników oraz podziwiać kunszt mistrzów sushi, którzy przyczynili się do rozwoju tej potrawy.

Wideo Jak kupić dobry miód? 7 kroków