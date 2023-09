Do 30 września można zgłaszać wiersze na konkurs o masakrze w Staroniwie

1 czerwca 1943 r. Niemcy rozstrzelali w Rzeszowie 44 Polaków. Był to odwet za przestrzelenia transformatora doprowadzającego prąd do WSK Rzeszów. Miejsce kaźni było położone nieopodal stacji energetycznej. Jako pierwsi zostali rozstrzelani członkowie warty nocnej. Było ich dwunastu. Pozostałym wyłapanym mężczyznom kazano wykopać dół, który stał się ich zbiorową mogiłą. Ci również zostali rozstrzelani. Później przyszły rozstrzelania w Zwięczycy, Lubeni, Pstrągowej, Przewrotnem, Hucisku i w miejscowościach na wschód od Rzeszowa.

Przyczyny tragedii w Staroniwie były przedmiotem sporów badaczy. Jak pisał Jaromir Kwiatkowski w Nowinach w 2010 r., wiele lat najczęściej przyjmowana była wersja, że uszkodzenia podstacji dokonali członkowie Gwardii Ludowej i to ich obarczano odpowiedzialnością za śmierć mieszkańców Staroniwy. Pojawiały się również głosy, że była to niemiecka prowokacja. Ale w 2015 roku na internetowej stronie magazynu „Tajna Historia Rzeszowa” ukazał się materiał oparty na badaniach prof. Grzegorza Ostasza, z którego wynika, że ten akt sabotażu był dziełem pięcioosobowej grupy żołnierzy rzeszowskiego Kedywu pod dowództwem ppor. Marian Szuby „Brzozowskiego”. Masakra mieszkańców Staroniwy sprawiła jednak, że dowództwo AK utajniło informację o prawdziwych sprawcach, a w podziemnym piśmie „Na posterunku” ukazała się informacja, iż uszkodzenia transformatorów dokonała bojówka komunistyczna. I ta wersja przez lata była najbardziej popularna. Aż do tego stopnia, że przyznawali się do niej nawet byli członkowie GL.