W piątek na osiedlu Baranówka PUMPTRACK DAY w ramach Rzeszowskiego Festiwalu Rowerowego. Będzie się działo!

Już w piątek rusza II edycja Rzeszów BIKE Festival.

Rowerowa impreza rozpocznie się o godz. 16 na osiedlu Baranówka, przy ulicach Starzyńskiego/ Brydaka 13.

To zawody w pompowaniu dla dzieci, młodzieży i starszych amatorów, z podziałem na kategorie wiekowe: do 4 lat, 5 - 6 lat, 7 - 8 lat, 9 - 11 lat, 12 - 14 lat, 15 lat i więcej.

- Mile widziani są także starsi liderzy do szybkich przejazdów. Choć tor nie jest za duży, to szybka runda na czas to zawsze dobra zabawa - zachęcają organizatorzy.

Rywalizacja obejmie aż 6 grup wiekowych. - Przyjdźcie ze swoimi dziećmi i rowerami - zapraszają organizatorzy.

Piątek zakończy się koncertowo! After BIKE Party z One Life Studio na płycie rzeszowskiego Rynku, czyli dobra dawka lokalnego Hip Hopu.