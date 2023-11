Coraz mniej sklepów i gastronomii na Podkarpaciu. Co się otwiera, a co zamyka? Co na to właściciele?

W 2022 roku było o 171 sklepów więcej niż w 2021 roku. Mniej jednak o 182 sklepy w porównaniu z 2020 rokiem i o 2,1 tys. w porównaniu z 2019 rokiem.

W Rzeszowie widzimy, że w miejscu zamkniętych punktów gastronomicznych, pubów, restauracji i sklepów powstają nowe. 2023 rok pokazuje nam, że nowych lokali przybywa, a gastronomia wciąż się rozwija i ewoluuje. Ale restauratorzy zmagają się z kosztami, które z czasem są zbyt wysokie.

Jest dużo zależności, jeśli chodzi o prowadzenie restauracji, takich jak czynsz czy kredyt. Jeśli chodzi o mnie to, mimo że nie mamy ze wspólnikiem kredytu, to czynsz wynosi 9000 zł przy 100 metrach kwadratowych, daje to o sobie znać. Staramy się wybierać produkty najwyższej jakości, by klient wychodził od nas zawsze szczęśliwy i chciał wracać, a co za tym idzie, są to ogromne koszty. Zgodzę się z twierdzeniem, że jest to bardzo twardy orzech do zgryzienia. Nawet ostatnimi czasy wraz ze wspólnikiem myśleliśmy nad sprzedażą restauracji, więc raczej drugi raz byśmy nie weszli w ten biznes. Koszty, które trzeba ponieść, niszczą na tyle, że przestaje się mieć ochotę na prowadzenie restauracji. - informuje Łukasz Mazur, właściciel rzeszowskiej restauracji Luigi, mieszczącej się przy ul. Witolda 8b.