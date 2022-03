„Nie dla dewastacji Jasionki” czyli burzliwe konsultacje w sprawie budowy linii CPK [ZDJĘCIA]

Ponad pół tysiąca mieszkańców Jasionki uczestniczyło w konsultacjach społecznych w Domu Strażaka. Reprezentujący inwestora czyli CPK oraz projektanta czyli poznańską firmę BBF przedstawiciele zaprezentowali warianty przebiegu linii nr 58 Łętownia –Rzeszów. Poinformowano mieszkańców o wprowadzonych zmianach od ostatnich konsultacji, które odbyły się półtora miesiąca temu. Niestety, naniesione zmiany w żadnym z wariantów nie spowodują, że uda się uniknąć zburzenia licznych zabudowań.

-Wprowadziłem się do nowego domu cztery lata temu. Teraz okazuje się, że na dwóch wariantach budynek jest do wyburzenia. Nie chcemy tutaj tej linii. Takie rozwiązanie zdewastuje naszą miejscowość. Teraz mieszkańcy Jasionki, gdy się spotykają np. w sklepie, pierwsze pytanie jakie pada to „w którym wariancie jesteś”. Mój dom jest aż w dwóch. Chyba nie ma mieszkańca którego nie dotknie zniszczenie domu lub bardzo bliskie uciążliwe sąsiedztwo kolei – mówi pan Jarosław z Jasionki.