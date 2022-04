Charytatywny koncert akustyczny „Solidarni z Ukrainą” w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej

We wtorek, 12 kwietnia 2022 roku odbędzie się koncert charytatywny podczas którego w wersji akustycznej zagrają: GuitarForce, Żmije oraz Diaboł Boruta. Gościnnie wystąpią również aktorzy rzeszowskiej Siemaszki: Małgorzata Chołka, Dagny Mikoś, Justyna Król i Michał Chołka.

Podczas koncertu będzie prowadzona zbiórka funduszy do puszek Polskiego Czerwonego Krzyża na cele pomocowe dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju. Bezpłatne wejściówki są do odebrania w kasie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.