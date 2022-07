Będzie porozumienie w sprawie kontynuowania oferty wspólnego biletu kolejowego i autobusowego?

Wspólna oferta będzie dotyczyła biletów miesięcznych. Pasażer, kupując jeden bilet, będzie mógł podróżować zarówno autobusami po Rzeszowie, jak i pociągami na obszarze Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

- Wspólny bilet będzie ułatwieniem dla podróżnych. Patrzymy na tę ofertę zwłaszcza w kontekście przyszłych rozwiązań komunikacyjnych, a mianowicie połączenia kolejowego z Rzeszowa do Jasionki, które jest w trakcie realizacji. Zapewni ono nie tylko łatwy, szybki dojazd do lotniska, ale codzienną komunikację setkom pracowników dojeżdżających do zlokalizowanych w tamtejszej strefie firm – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.