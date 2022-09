Ave Teatr w najbliższy piątek wystawia komedię "Mąż mojej żony"

Mieszkającego od kilku lat we Frankfurcie Ślązaka, niejakiego Zeflika, odwiedza przybysz z Warszawy, niejaki Edmund.Mężczyźni nie znają się wcale, lecz łączy ich – co okazuje się w trakcie wizyty – jakże istotna rzecz: kobieta. Dokładnie mówiąc, wspólna żona Helena.Jak poradzą sobie z tym problemem? Czy w jego rozwiązaniu pomogą butelki wypitego trunku?

Co wyniknie z niezwykłego spotkania?

Wszystkiego dowiedzą się Państwo oglądając spektakl przygotowany przez Formację Artystyczną Kandyd 2,

którą mamy zaszczyt gościć w Ave Teatrze.



Ave Teatr

23.09.2022 godzina 19:45

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 83 (dawny Dom Kultury WSK)

Ceny biletów: bilet normalny - 75 zł, bilet ulgowy i grupowy - 65 zł, balkon bilet normalny - 65 zł , balkon bilet ulgowy i grupowy - 60 zł

REZERWACJA 730 530 707