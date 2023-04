Atrakcje na wiosnę w Rzeszowie. Sprawdź wydarzenia kulturalne i sportowe

Ostatni tydzień kwietnia (24 - 30.04) to sporo wydarzeń sportowych i kulturalnych.

W Hali Tenisowej przy ul. Księdza Jałowego 23A rozpoczynają się Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w tenisie kobiet i mężczyzn. Rozgrywki potrwają do 27 kwietnia.

We wtorek 25 kwietnia warto przyjść do Rzeszowskich Piwnic, bo będą tam poprowadzone zajęcia Rock’n’Fitness. To coś dla osób, które chcą się rozruszać przy dobrej, cięższej muzyce.

W piątek (28 kwietnia) rozpocznie się 11. już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku”. Imprezę zaplanowano w Instytucie Muzyki UR przy ul. Dąbrowskiego. Dzień później, w tym samym miejscu, o godz. 18 rozpocznie się koncert główny „Piosenki w Meloniku”, na którym wystąpi Ania Karwan.

Sobota to mecz Fortuna I Liga Piłki Nożnej: Resovia Rzeszów - Stal Rzeszów. Drużyny zmierzą się ze sobą na stadionie miejskim przy Hetmańskiej o godz. 20.