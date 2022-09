Zrób miseczkę w niedzielę! Warsztaty z Anną Kupczyk w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Warsztaty z Anną Kupczyk zaplanowane są na dwa półtoragodzinne spotkania:

- W pierwszym terminie pod czujnym okiem instruktorki nauczymy się od podstaw, jak ulepić kubek czy filiżankę z płata gliny. Po zajęciach naczynia zostaną wypalone w piecu garncarskim. W drugim terminie kubeczki zostaną przez uczestników poszkliwione tak, aby można ich było używać. Proszek do szkliwienia jest bezpieczny i przeznaczony do kontaktu z żywnością. Ozdobione prace zostaną ponownie wypalone, aby utrwalić dekoracje. W uzgodnionym terminie będą gotowe do odbioru w skansenie