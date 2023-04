Znamy pierwsze gwiazdy kolektywów Koncertu Głównego podczas Europejskiego Stadionu Kultury

Justyna Steczkowska występuje na polskiej scenie muzycznej od 20 lat. Nietuzinkowa i wszechstronnie uzdolniona wokalistka, której silny głos o czterooktawowej skali trudno pomylić z kimś innym.

Podczas festiwalu Justyna wystąpi wraz z BrainStorm, pop-rockową grupą, występującą także pod nazwą Prāta Vētra. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych łotewskich zespołów. Ma na koncie 20 płyt studyjnych w trzech językach.

Kolejny kolektyw to grupa BOKKA, która wystąpi z estońskim multiinstrumentalistą - Andresem Kõpperem, o pseudonimie artystycznym NOËP.

BOKKA to zespół łączący pop, elektronikę i rockowo-shoegaze’owe brzmienia. Każdy ich występ jest wyjątkowym, audio-wizualnym przedstawieniem. W Rzeszowie zespół wystąpi z NOËP - estońskim multiinstrumentalistą, piosenkarzem, autorem tekstów i producentem. Na scenie wyposażony jest jedynie w laptop, klawiaturę i launchpad, porywa publiczność tanecznymi elektro-popowymi melodiami.

Pisaliśmy już, że Koncert Główny Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2023 otworzy Daria ze Śląska. - autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka i producentka. Przez kilka lat śpiewała w duecie The Party is Over, jednak dopiero jej solowa twórczość spotkała się z żywym odzewem publiczności.