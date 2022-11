„Wzór Podkarpacki” - prezentacja 2. odsłony projektu Fundacji Rzeszowskiej

Wzór Podkarpacki jest dedykowany wszystkim, którzy zapragną poznać niezwykły świat ludowych kształtów, kolorów i kryjących się za nimi znaczeń. Obszar województwa podkarpackiego w kontekście dziedzictwa kulturowego, to różnorodna mozaika kultur, którą tworzyło wiele grup etnograficznych.

Materialne przejawy aktywności minionych pokoleń zachęcają do poznania, ale również inspirują do działania. Autorzy „Wzoru Podkarpackiego” postanowili popularyzować wyjątkowe dziedzictwo, a zarazem wspierać kreatywne projekty, w których bogactwo regionalnych wzorów będzie stanowić punkt wyjścia do twórczych poszukiwań.

Na stronie internetowej wzorpodkarpacki.pl zostanie zaprezentowanych 40 nowych wzorów wybranych przez etnografów ze zbiorów podkarpackich muzeów. Będą im towarzyszyć opisy podkreślające specyfikę przedmiotów – nośników przeróżnych motywów. Do twórczego wykorzystania zostaną udostępnione również wzory opracowane graficznie w taki sposób, aby można je było wykorzystać podczas projektowania tkanin, odzieży, biżuterii, książek oraz innych przedmiotów.