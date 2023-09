Wyjątkowe spotkanie ze sztuką współczesną w Rzeszowie

Gośćmi tego wydarzenia będą:

Agnieszka Iskra-Paczkowska – filozof i teoretyk sztuki. Wykładowczyni w Instytucie Filozofii i Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Justyna Piekło – dziennikarka radiowa zajmująca się głównie tematyką społeczną i kulturalną, obserwatorka oraz uczestniczka życia kulturalnego, prywatnie miłośniczka sztuk wszelakich.

Agata Sulikowska-Dejena – Socjolożka i historyczka sztuki. Realizuje projekty badawcze z obszaru nauk społecznych i sztuki.

Przemysław Wideł – Ilustrator, malarz, rysownik, tatuażysta, twórca komiksów, obiektów i video.

Rozmowa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od poziomu wiedzy i doświadczenia. To doskonała okazja do poszerzenia swoich horyzontów i zrozumienia roli sztuki we współczesnym społeczeństwie.