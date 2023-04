Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego w Rzeszowskim Domu Kultury Rzeszowie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody

Rada Osiedla Załęże zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w Wiosennym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2023 roku w RDK Załęże przy ul. Ks. Jana Stączka 12.

Chętnych do wzięcia udziału w rozgrywkach zapraszamy do zapisu telefonicznego: 509 541 213 lub mailowego: [email protected] Zgłoszenia trwają do dnia 21 kwietnia do godziny 17.00. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.