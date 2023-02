Walentynkowy Escape Room w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów

CH Plaza Rzeszów proponuje swoim klientom Walentynkowy Escape Room. Aby wziąć udział w zabawie, należy we wtorek (14 lutego) zrobić zakupy za minimum 150 zł i z paragonem zgłosić się do specjalnie wyznaczonego punktu w atrium CH Plaza Rzeszów.

Upominki za zagadki

Zdobądź cenne nagrody

Na uczestników Walentynkowego Escape Room czekają cenne nagrody, upominki oraz vouchery. Dla wszystkich par, które wezmą udział w akcji, serwowana będzie walentynkowa kawa. Zdobywca największej liczby punktów, który najszybciej rozwiązał zagadkę finałową, otrzyma voucher do salonu jubilerskiego o wartości 1000 zł oraz bransoletkę. Za zajęcie drugiego miejsca przewidziano voucher o wartości 600 zł do dowolnego sklepu w CH Plaza Rzeszów oraz upominek w postaci bransoletki. Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma 400 zł do wykorzystania w dowolnym sklepie CH Plaza Rzeszów a także bransoletkę. Miejsca od czwartego do ósmego premiowane będą voucherami o wartości 200 zł do wykorzystania w dowolnych sklepach CH Plaza Rzeszów.