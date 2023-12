W Rzeszowie odbył się charytatywny bieg mikołajów [WIDEO] OPRAC.: luks

Wideo

2 grudnia odbył się bieg mikołajów zorganizowany przez Stowarzyszenie Podium ultra styl życia. Był to bieg charytatywny. Zbierano środki finansowe na Stowarzyszenie My oraz Fundacji Szansa 21. Dystans do przebiegnięcia wynosił 2,5 km z zapory na rzeszowski rynek. Udział w biegu brały całe rodziny.