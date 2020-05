W Rzeszowie będzie druga spalarnia śmieci? Tego chcą władze, miałaby stanąć przy ul. Ciepłowniczej

Miasto złożyło wniosek o wydanie zgody na ulokowanie takiej inwestycji w Rzeszowie. Ministerstwo klimatu decyzję w tej sprawie ma podając do końca roku. Władze miasta liczą, że będzie pozytywna i przygotowują się do budowy spalarni. Jeden z wariantów zakłada budowę wyłącznie przez samorząd, ale do tego konieczna byłaby pomoc finansowa ze strony Unii Europejskiej. Inny wariant to budowa wspólnie z okolicznymi gminami, które także narzekają na wysokie stawki spalania, jakie obowiązują w tej chwili. Najnowszy pomysł zakłada budowę wspólnie prywatnym inwestorem. W ratuszu byli ostatnio przedstawiciele jednej ze świętokrzyskich firm, którzy są zainteresowani inwestycją w Rzeszowie.