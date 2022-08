W niedzielę koncert duetu Kobiałka & Majewski. To muzyczna podróż po przebojach światowej muzyki rozrywkowej w akustycznych aranżacjach

Koncert Kobiałka & Majewski to muzyczna podróż po największych przebojach światowej muzyki rozrywkowej w akustycznych i niepowtarzalnych aranżacjach duetu rzeszowskich artystów Dominiki Kobiałki i Dariusza Majewskiego.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 4 września o godzinie 18:00 na terenie rekreacyjnym przy ul. Nowosądeckiej w Rzeszowie. Wstęp wolny!

Dominika Kobiałka śpiewa od pierwszych miesięcy swojego życia, swobodnie bawi się barwami głosu, wykonuje utwory w wielu językach i gatunkach muzycznych. Od lat aktywnie działa w kilku zespołach autorskich i coverowych. Ma za sobą setki koncertów w kraju i za granicą. Na swoim koncie ma wiele nagród, oraz gościnnych nagrań z różnymi artystami. Płyta jej zespołu Tension Zero promowana była podczas międzynarodowej trasy koncertowej, została ogłoszona płytą roku w plebiscycie „Werbel 2017” i zbiera świetne recenzje. Dominika ma na koncie także nagrodę Superscyzoryk 2016 w kategorii solista, w 2017 r. zajęła drugie miejsce w konkursie na interpretację piosenek Wojciecha Młynarskiego podczas Dino Top Festiwalu. Szerszej publiczności Dominika jest znana z udziału w 4. Edycji The Voice of Poland gdzie dotarła do ćwierćfinału. Wielokrotnie występowała później u boku Marka Piekarczyka na koncertach w całym kraju.