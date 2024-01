Utrudnienia na kolei. Opóźnienia pociągów m.in. z Rzeszowa do Tarnowa. Powodem złe warunki atmosferyczne i oblodzenie trakcji Marcin Trzyna

Sławomir Seidler / Polska Press

Pogoda znów daje się we znaki. Przez oblodzenie trakcji występują duże opóźnienia (nawet do kilku godzin) pociągów w południowo-wschodniej Polsce. Stoją m.in. pociągi z Rzeszowa do Tarnowa czy z Nowego Sącza do Krakowa.