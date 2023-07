Szpital w Łańcucie zasilany jest energią z paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Inwestycję podzielono na 3 części:

Pierwszą był montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 68,7KWp produkującej ok. 70 MWh energii w ciągu sezonu, na potrzeby budynków „Centrum Medycznego”.

Druga: modernizacja węzła cieplnego obsługującego budynki: poradni specjalistycznych i POZ, pracowni i oddziału rehabilitacji, oddziału medycyny paliatywnej oraz obecnie remontowany budynek oddziału opieki długoterminowej. Inwestycja ta w połączeniu z remontowanym budynkiem pozwoli efektywnej zarządzać zużyciem energii cieplnej dla wyżej wymienionych budynków oraz zredukuje zapotrzebowanie na energię elektryczną samego węzła poprzez zastosowanie nowoczesnych elektronicznych pomp o wysokiej klasie efektywności energetycznej.

Z kolei trzeci etap to: montaż instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej na budynku klinicznego oddziału chorób zakaźnych, na potrzeby oddziałów: zakaźnego, kardiologicznego i neurologicznego, dziennego oddziału psychiatrii oraz budynków magazynowych i pomocniczych.

- Dzięki temu przedsięwzięciu w okresie wiosenno - jesiennym będziemy w stanie zaoszczędzić do 40 procent a w okresie letnim nawet do 100 procent ciepła do podgrzewu wody użytkowej dla wymienionych budynków - przedstawia Centrum Medyczne w Łańcucie.