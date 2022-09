Spotkanie autorskie z Ryszardem Mściszem w WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie zapraszają na spotkanie autorskie z Ryszardem Mściszem w ramach Rzeszowskich Czwartków Literackich.

Ryszard Mścisz – emerytowany polonista, całe życie związany z miejscowością Jeżowe w powiecie niżańskim. Zadebiutował tomikiem „Życie to tylko impresje” w 2000 roku. Kolejne tomiki: „Wibracje” oraz zbiór tekstów satyrycznych „Zezem na świat” wydanych przez „Bibliotekę Frazy”. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” wydało także dwa kolejne jego tomiki: „Na strunach lat” (2004) oraz „Roześnienie” (2007). Następny tomik pt. „Strumienie poezji” został wydany przez stalowowolskie Wydawnictwo Sztafeta (2010). Kolejną jego książką był zbiór tekstów satyrycznych „Swojski diabeł i inne humoreski”, wydany w 2012 r. przez Wydawnictwo Sztafeta. To samo wydawnictwo przygotowało jego tomik poetycki „Korytarze słów”, który ukazał się w 2014 r. W 2016 roku ukazał się jego zbiór recenzji „Czytanie nieobojętne”, zaś w roku 2018 zbiór opowiadań „Życie (u)daje szkołę”. Obie książki wydał autor własnym sumptem, a jako miejsce wydania widnieje Jeżowe. Najnowsza książka to tomik „Kołatanie do wrót nocy”, który w roku 2018 wydał Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu.

Materiały prasowe

Tomik „Na strunach lat” przyniosło Autorowi „Złote Pióro” nadane przez Rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich za 2004 r. w kategorii poezji. Za zbiór tekstów satyrycznych „Swojski diabeł i inne humoreski” otrzymał kolejne „Złote Pióro” w 2012 roku. W 2017 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od ministra Piotra Glińskiego.

Wieloletni współpracownik kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” w Rzeszowie. Należy również do Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli.