Rzeszowski Festiwal Rowerowy - Rzeszów BIKE Festival już w ten weekend Marcin Żminkowski

Jazda na rowerze to najczęściej wybierana forma aktywności. Coraz więcej osób wybiera ten właśnie sport, aby zapewnić sobie dawkę ruchu, ponieważ na rowerze może jeździć każdy - wystarczy dopasować intensywność i kilometraż do własnych potrzeb. Aktywność fizyczna na łonie natury to doskonały sposób na relaks, odcięcie się od codzienności i pooddychanie świeżym powietrzem.