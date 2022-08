W piątek Niebieska Masa Krytyczna. Rowerzyści są zachęcani do przebrania się na niebiesko

W tym miesiącu Masa Krytyczna jedzie we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie. Wydarzenie to jest związane z Jubileuszem 40-lecia samorządu radców prawnych. Z tej właśnie okazji nasz przejazd, pojedzie pod nazwą "Niebieska Masa Krytyczna", gdzie uczestnicy będą zachęcani do przebrania się na niebiesko w kolorach związanych z samorządem radców prawnych i ich zawodem.

Przejazd odbędzie się tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca, czyli 26 sierpnia o godz. 18:00, start z Rzeszowskiego Rynku. Finał odbędzie się natomiast na parkingu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8, gdzie na uczestników Niebieskiej Masy Krytycznej będzie czekało wiele atrakcji.