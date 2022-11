Rzeszowski Dom Kultury prowadzi nabór do grupy reprezentacyjnej ArtDance Junior OPRAC.: US

Nabór do grupy reprezentacyjnej ArtDance Junior odbędzie się we wtorek 22 listopada 2022 roku o godzinie 18:30 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Staromieście przy ul. Staromiejskiej 43a. RDK Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Rzeszowski Dom Kultury zaprasza uzdolnioną tanecznie młodzież w wieku 12-14 lat do dołączenia do utytułowanej grupy reprezentacyjnej ArtDance Junior. Nabór do zespołu odbędzie się we wtorek 22 listopada 2022 roku o godzinie 18:30 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Staromieście przy ul. Staromiejskiej 43a.