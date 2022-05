Zabawy literackie z "Elmerem" dla dzieci z Ukrainy w bibliotece w Rzeszowie. Zajęcia będą prowadzone w języku ukraińskim

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na zajęcia literackie w ramach klubu „Czytadełko” i wspólne zabawy ze znanym i lubianym bohaterem literackim – Słoniem Elmerem.

Zajęcia dedykowane są dzieciom z Ukrainy i będą prowadzone w języku ukraińskim.

Chcemy pokazać, że Biblioteka to miejsce, w którym wszyscy mogą znaleźć przestrzeń dla siebie – najmłodsi mogą pobawić się w gronie rówieśników podczas zabaw literackich, wypożyczyć książki w swoim języku, dorośli mogą skorzystać z komputera z dostępem do Internetu, wypożyczyć książki do nauki języka polskiego jako obcego