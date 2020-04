Rowery miejskie w Rzeszowie: będą czy nie? Przetarg na dostawcę trwa, blinkee.city chciałoby wrócić

Ostatnia konferencja prasowa premiera Morawieckiego przyniosła Polakom więcej obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Jednym z najbardziej kluczowych ograniczeń jest wstrzymanie wypożyczalni rowerów miejskich w całym kraju. Co to oznacza dla Rzeszowa?

Sprawa z prywatnymi rowerami jest na szczęście nieco inna. Polski rząd zachęca do pozostawania w domu, ale jeśli ktoś używa roweru jako transportu do pracy, czy nawet rekreacyjnie, nie powinno być z tym problemów. Rowerzyści powinni jednak omijać parki i unikać kilkuosobowych wycieczek. Z powodu epidemii stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl musiało wstrzymać rozpoczęcie sezonu i wszystkie zbiorowe imprezy rowerowe.

- Jeśli ta sytuacja się utrzyma, to nie dojdzie do podpisania umowy z dostawcą pojazdów. Możliwe, że w tym roku wypożyczalni w ogóle nie będzie, lub pojawi się dopiero pod koniec sezonu - dodaje.

- Wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego ustaliliśmy jeszcze przed epidemią, że najpóźniej w maju dobrze by było, żeby wypożyczalnia rowerów , skuterów i hulajnóg wystartowała. W tej chwili Rzeszów niczego jeszcze nie traci, bo do maja został jeszcze miesiąc, może uda się uspokoić sytuację, chociaż wątpię

blinkee.city: chcielibyśmy wrócić do Rzeszowa

Jak się okazuje, przetarg na dostawcę miejskich jednośladów trwa pomimo kryzysowej sytuacji. Wypożyczalnie póki co będą zamknięte, jednak miasto chce doprowadzić ten temat do końca. A to dlatego, żeby w razie poprawy sytuacji nie musieć rozpoczynać go od nowa.