Rodzice dzieci żłobkowych mogą wnioskować o dopłatę do czesnego. Ile ona wynosi i gdzie składać wnioski?

Wniosek o przyznanie bonu należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można to zrobić osobiście, w sali obsługi mieszczącej się w budynku ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 4, lub wysłać go tradycyjną pocztą na adres: MOPS Rzeszów, ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów. Istnieje możliwość przekazania go także drogą elektroniczną, przez platformę epuap.

Joanna Wisz, wicedyrektor MOPS w Rzeszowie tłumaczy, że świadczenie przysługuje osobom zamieszkującym w Rzeszowie. Ten fakt jest weryfikowany na podstawie I strony zeznania podatkowego osoby wnioskującej. A w przypadku osób, które dopiero przeprowadziły się do Rzeszowa może to być formularz ZAP 3 potwierdzający w Urzędzie Skarbowym zmianę miejsca zamieszkania.

Świadczenie przysługuje: