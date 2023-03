Darmowe warsztaty robotyczne dla uczniów w RoboLAB

Fundacja popularyzująca naukę i powołana z myślą o tworzeniu dla dzieci i młodzieży nowych możliwości rozwoju, znana jest z prowadzonych już od lat projektów takich jak Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, Learn & Fly czy Podkarpacki Festiwal Nauki. Idąc za potrzebami jakie stawia dzisiejszy świat, postanowiła skupić się na kluczowych kompetencjach przyszłości tworząc tym samym projekt RoboLAB.

RoboLAB Local STEM Incubator w swoich założeniach ma wspieranie młodych osób, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, z zakresu kompetencji przyszłości (robotyki, automatyki, programowania mechatroniki itd.) ale i kluczowych kompetencji miękkich. Zestawienie tych umiejętności jest wyjątkowo ważne zarówno u progu wyboru dalszej ścieżki rozwoju młodzieży jak i ich pierwszych kroków na rynku pracy. Potwierdzają to uczestnicy, którzy do tej pory wzięli udział w zajęciach oferowanych przez RoboLAB i dzięki tej inspiracji podjęli się już kolejnemu wyzwaniu jakim jest udział w międzynarodowych zawodach robotycznych XChallenge.

W całkowicie bezpłatnych zajęciach takich jak Kreatywne Warsztaty, RoboWarsztat czy RoboExpert mogą wziąć udział grupy zorganizowane (max 16 osób), które zgłoszą się do projektu przez stronę internetową www.robolab.edu.pl