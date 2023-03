Ponad 80 rodzin zastępczych w Rzeszowie. Zapotrzebowanie wciąż jest ogromne

Tworzenie rodzin zastępczych to proces niezwykle wymagający, ale niezbędny. Nagrodą jest szczęście dziecka. Są ludzie, którzy mogą zapewnić dziecku mnóstwo miłości i dobre warunki do życia. W Rzeszowie jest ich sporo, a jednak to wciąż za mało.

Koordynowaniem działań rodzin zastępczych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Jak słyszymy od jego pracowników, zapotrzebowanie na takie rodziny jest ogromne. Zwłaszcza, że pracownikom zależy na tym, aby dzieci z placówek znalazły miejsce w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Tych niestety brakuje.

W Rzeszowie funkcjonuje obecnie 83 rodziny zastępcze. Aż 53 z nich to rodziny spokrewnione, czyli np. dziadkowie opiekujący się swoimi wnukami. Rodzin niezawodowych jest 26, a tylko trzy rodziny zastępcze w Rzeszowie mają status zawodowych. Jedna z nich pełni dodatkowo funkcję pogotowia rodzinnego. Do tego działa jeden rodzinny dom dziecka.