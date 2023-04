Kilkadziesiąt dodatkowych miejsc dla maluszków w rzeszowskich żłobkach

Dlatego też o 60 zwiększyła się liczba miejsc w rzeszowskich żłobkach. To pozwoliło na przyjęcie maluchów, które czekały na listach rezerwowych. Dodatkowo, na os. Budziwój otwarta została filia „Calineczki”, czyli Żłobka nr 7.

- Rzeszów, jako jedno z dwóch miast w całej Polsce, może cieszyć się z dodatniego przyrostu naturalnego. To bardzo cieszy, ale również staje się motywacją do ciągłego rozwijania infrastruktury żłobkowej, przedszkolnej i szkolnej, tak, żeby nasze dzieci mogły przebywać i uczyć się w coraz lepszych warunkach - mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

Przypomnijmy. W mieście działa „Rzeszowski Bon Żłobkowy”. To świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w prywatnych żłobkach. Adresowane jest do mieszkańców Rzeszowa i przysługuje niezależnie od dochodu. Jego wysokość to 300 zł miesięcznie.

W Rzeszowie funkcjonuje 11 żłobków, które mogą przyjąć codziennie 1678 maluchów, w godzinach od 6 do 17. Placówki zlokalizowane są w różnych dzielnicach.